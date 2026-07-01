|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Финансовые рынки РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 24 ИЮЛЯ 2026 ГОДА
15:11 23.07.2026
Национальный банк Республики Беларусь установил c 24 июля 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8853 белорусского рубля, 1 евро – 3.2928 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6854 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2753 белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2026
Курсы в банках
на 23.07.2026
Конвертация в банках
на 23.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе