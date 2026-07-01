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Финансовые рынки РБ
МИНФИН ПРОВЕДЕТ ДОРАЗМЕЩЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ 409-ГО ВЫПУСКА
15:04 16.07.2026
Министерство финансов Республики Беларусь объявило о доразмещении государственных именных облигаций на площадке ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Период продаж стартует 17 июля и продлится до 23 декабря 2026 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, процедура пройдет в формате открытой продажи без аукциона, а заявки будут удовлетворяться по текущей стоимости ценной бумаги на день сделки. Номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 1 000 белорусских рублей, а совокупный объем доразмещения составляет 60 млн рублей. Прием заявок будет осуществляться ежедневно с 10:20 до 15:00, после чего последует период удовлетворения с 15:00 до 16:00.
По данным финансового ведомства, бумаги 409-го выпуска относятся к категории долгосрочных с фиксированным постоянным процентным доходом. Купонная ставка определена на уровне 9% годовых, а погашение запланировано на 14 июля 2028 года. Выплата дохода будет проходить каждые полгода вплоть до даты погашения: 14 января и 14 июля 2027 года, а также 14 января и 14 июля 2028 года.
Расчеты по заключенным сделкам будут производиться в белорусских рублях с точностью до двух знаков после запятой. Исполнение обязательств предусмотрено на 15:00 рабочего дня, следующего за днем покупки облигаций.
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