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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 17 ИЮЛЯ 2026 ГОДА


14:46 16.07.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 17 июля 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8846 белорусского рубля, 1 евро – 3.3075 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7056 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2624 белорусского рубля.
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EUR 3.2930 3.2950
USD 2.8810 2.8840
RUB 3.4900 3.5190
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валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1440 1.1510
EUR/RUB 93.0500 94.0500
USD/RUB 81.3500 82.4000
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