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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 2 ИЮЛЯ 2026 ГОДА


15:22 01.07.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 2 июля 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9062 белорусского рубля, 1 евро – 3.3096 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7310 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2833 белорусского рубля.
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USD 2.9062 +0.0021
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Курсы в банках
на 01.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3120 3.3250
USD 2.9020 2.9140
RUB 3.4900 3.5300
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Конвертация в банках
на 01.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1410 1.1460
EUR/RUB 93.8000 95.0000
USD/RUB 82.2000 83.5000
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