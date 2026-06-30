Национальный банк Республики Беларусь принял решение расширить список иностранных валют, в отношении которых официальные курсы белорусского рубля устанавливаются раз в месяц. Новые правила вступают в силу с 30 июня.

В обновленный перечень включены семь новых денежных единиц. Теперь финансовый регулятор будет ежемесячно рассчитывать курсы бахрейнского динара (BHD), доллара Намибии (NAD), золотой кордобы (NIO), кьята (MMK), маврикийской рупии (MUR), оманского риала (OMR) и таки (BDT).

Такой шаг обусловлен развитием внешнеэкономических связей страны. Расширение списка валют будет активно способствовать укреплению международного финансового сотрудничества и упростит расчеты с новыми партнерами.

Полный актуальный перечень котируемых валют и их официальные курсы уже доступны для ознакомления на сайте Нацбанка.