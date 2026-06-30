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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 1 ИЮЛЯ 2026 ГОДА


15:29 30.06.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 1 июля 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9041 белорусского рубля, 1 евро – 3.3099 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7384 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2854 белорусского рубля.
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USD 2.9041 -0.0025
RUB 3.7384 -0.0002
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Курсы в банках
на 30.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3010 3.3200
USD 2.8910 2.9040
RUB 3.4900 3.5700
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Конвертация в банках
на 30.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1470
EUR/RUB 92.3000 94.5000
USD/RUB 80.5000 82.8000
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