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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 25 ИЮНЯ 2026 ГОДА


15:46 24.06.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 25 июня 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8155 белорусского рубля, 1 евро – 3.1947 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7743 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1421 белорусского рубля.
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USD 2.8155 -0.0008
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EUR 3.2800 3.2940
USD 2.8420 2.8470
RUB 3.6200 3.6750
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EUR/RUB 89.5000 89.8000
USD/RUB 77.4000 77.9000
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