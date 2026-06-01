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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 19 ИЮНЯ 2026 ГОДА


16:09 18.06.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 19 июня 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.7864 белорусского рубля, 1 евро – 3.1983 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.8011 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1182 белорусского рубля.
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валюта курс
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USD 2.7864
RUB 3.8011
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Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2127 -0.0043
USD 2.7864 +0.0148
RUB 3.8011 -0.0119
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Курсы в банках
на 18.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2910 3.2970
USD 2.8250 2.8300
RUB 3.6500 3.7300
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Конвертация в банках
на 18.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1675
EUR/RUB 88.3000 89.0000
USD/RUB 75.8000 76.7000
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