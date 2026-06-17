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Финансовые рынки РБ


МИНФИН БЕЛАРУСИ С 22 ИЮНЯ НАЧНЕТ ПРОДАЖУ ПЕРВЫХ ИНТЕРНЕТ-ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН


11:36 18.06.2026

Министерство финансов Республики Беларусь запускает дебютный выпуск государственных интернет-облигаций № 406 общим объемом 50 миллионов рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, новый финансовый инструмент номинирован в белорусских рублях, а номинал одной ценной бумаги составляет 200 рублей. Ключевым преимуществом этого цифрового финансового инструмента является государственная гарантия досрочного возврата вложенных средств.

Срок обращения облигаций составит три года с датой финального погашения 22 июня 2029 года. На протяжении этого периода владельцы ценных бумаг будут получать процентный доход один раз в полугодие. Выплаты напрямую привязаны к рыночным индикаторам: ставка установлена на уровне ставки рефинансирования Национального банка с фиксированной надбавкой в 0,25 процентного пункта. Если же покупателю понадобятся деньги раньше срока, он сможет предъявить ценные бумаги к досрочному выкупу в строго определенные даты, ближайшая из которых назначена на 22 февраля 2027 года.

Для упрощения доступа населения к государственным заимствованиям вся процедура покупки полностью переведена в онлайн-режим. Приобрести облигации можно будет в течение полутора лет с момента старта продаж. Сделать это физлица могут через систему «Интернет-банкинг» Беларусбанка либо на специальной «Электронной торговой площадке» Белагропромбанка.
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