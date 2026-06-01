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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 18 ИЮНЯ 2026 ГОДА


14:54 17.06.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 18 июня 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.7716 белорусского рубля, 1 евро – 3.2159 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.8130 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.0925 белорусского рубля.
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USD 2.7716
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USD 2.7716 +0.0046
RUB 3.8130 -0.01
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Курсы в банках
на 17.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2910 3.2950
USD 2.8160 2.8200
RUB 3.6500 3.7400
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Конвертация в банках
на 17.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1710
EUR/RUB 88.2000 88.4000
USD/RUB 75.6000 75.8500
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