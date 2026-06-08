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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 9 ИЮНЯ 2026 ГОДА


15:25 08.06.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 9 июня 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8055 белорусского рубля, 1 евро – 3.2301 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.8354 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1287 белорусского рубля.
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