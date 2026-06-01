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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 8 ИЮНЯ 2026 ГОДА


16:16 05.06.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 8 июня 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8169 белорусского рубля, 1 евро – 3.2785 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.8259 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1505 белорусского рубля.
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USD 2.8169 -0.0105
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Курсы в банках
на 05.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3530
USD 2.8700 2.8700
RUB 3.6650 3.7500
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EUR/USD 1.1690 1.1700
EUR/RUB 89.8000 90.6000
USD/RUB 77.0000 77.6000
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