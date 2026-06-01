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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 4 ИЮНЯ 2026 ГОДА


15:45 03.06.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 4 июня 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8053 белорусского рубля, 1 евро – 3.2578 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.8263 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1289 белорусского рубля.
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USD 2.8560 2.8600
RUB 3.7220 3.7750
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USD/RUB 76.0000 76.9000
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