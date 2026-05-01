Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 11 МАЯ 2026 ГОДА


16:25 08.05.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 11 мая 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8073 белорусского рубля, 1 евро – 3.3043 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7798 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1346 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.05.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8073
RUB 3.7798
Итоги торгов на БВФБ
на 08.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2903 -0.0207
USD 2.8073 -0.0113
RUB 3.7798 -0.0023
Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
