Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 6 МАЯ 2026 ГОДА


15:04 05.05.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 6 мая 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8305 белорусского рубля, 1 евро – 3.3084 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7727 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1594 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2026
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.8305
RUB 3.7727
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3094 +0.0079
USD 2.8305 -0.001
RUB 3.7727 +0.0033
Курсы в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3460 3.3550
USD 2.8420 2.8470
RUB 3.7270 3.7350
Конвертация в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.0000 90.1900
USD/RUB 76.0500 76.3000
