НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 4 МАЯ 2026 ГОДА


15:40 30.04.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 4 мая 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8267 белорусского рубля, 1 евро – 3.3061 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7737 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1384 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2026
валюта курс +/-
USD 2.8267 +0.0037
RUB 3.7737 +0.0054
Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
