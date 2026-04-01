В торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжается первичное размещение государственных облигаций выпусков №357 и №362.

Как сообщает Telegram-канал Министерства финансов, финансовые инструменты, номинированные в долларах США, предлагаются к приобретению юридическим и физическим лицам с установленной доходностью в размере 2,9% годовых. Согласно параметрам эмиссии, номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. долларов США, а исполнение обязательств по данным выпускам запланировано на январь и май 2031 года.

Параллельно с биржевым сегментом сохраняется возможность инвестирования через розничные банковские сети. Физические лица могут приобрести государственные облигации на предъявителя (выпуски АК9 и АЛ10) в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк». Ставка по данным долговым обязательствам составляет 2,7% годовых, что обеспечивает стабильную доходность в среднесрочной перспективе.

Разнообразие представленных серий позволяет инвесторам эффективно распределять капитал: в продаже находятся бумаги номиналом в 1 тыс. долларов (АК9), а также более крупные лоты номиналом 5 тыс. долларов США (АЛ10). Погашение данных инструментов начнется с 28 января 2028 года.