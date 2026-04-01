В Беларуси по итогам первого квартала 2026 года объем облигаций предприятий, находящихся в обращении, достиг 17,2 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минфина.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма инвестиций в этот инструмент увеличилась на 8,5%, что подтверждает устойчивый интерес к долговому рынку.

Позитивная динамика сопровождается и качественным расширением состава участников. Число компаний-эмитентов за год увеличилось на 23,2%, и на 1 апреля 2026 года свои ценные бумаги на рынке представили уже 170 предприятий. Такая тенденция свидетельствует о том, что реальный сектор все чаще выбирает облигации для привлечения оборотного и инвестиционного капитала.