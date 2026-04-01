|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
16.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Финансовые рынки РБ
РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПОКАЗАЛ РОСТ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
16:49 16.04.2026
В Беларуси по итогам первого квартала 2026 года объем облигаций предприятий, находящихся в обращении, достиг 17,2 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минфина.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма инвестиций в этот инструмент увеличилась на 8,5%, что подтверждает устойчивый интерес к долговому рынку.
Позитивная динамика сопровождается и качественным расширением состава участников. Число компаний-эмитентов за год увеличилось на 23,2%, и на 1 апреля 2026 года свои ценные бумаги на рынке представили уже 170 предприятий. Такая тенденция свидетельствует о том, что реальный сектор все чаще выбирает облигации для привлечения оборотного и инвестиционного капитала.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
Курсы в банках
на 16.04.2026
Конвертация в банках
на 16.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте