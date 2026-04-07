|08.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Финансовые рынки РБ
БВФБ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ
10:13 08.04.2026
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с 10.04.2026 вносит изменения в Правила листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации участников рынка ценных бумаг (АУРЦБ), в Правила листинга ценных бумаг вносятся следующие изменения:
определена процедура допуска к торгам на Бирже эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь;
биржевые площадки дополнены площадкой «Финмаркет»;
для ценных бумаг, допускаемых к торгам на Бирже в соответствии с Соглашением о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах – членах Евразийского экономического союза, ратифицированным Законом Республики Беларусь от 11.07.2025 № 83-З «О ратификации Соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах - членах Евразийского экономического союза», исключено требование о необходимости передачи выпуска ценных бумаг эмитента-нерезидента на централизованный учет в депозитарную систему;
упрощена процедура допуска акций открытых акционерных обществ, включаемых в перечень внесписочных ценных бумаг, а также государственных облигаций и облигаций Национального банка Республики Беларусь, в связи с чем переработана глава 1 Правил и исключены главы 6 и 7 Правил;
актуализированы ссылки на нормативные правовые акты Республики Беларусь;
внесены изменения редакционного характера;
скорректированы ссылки на структурные элементы Правил и др.
