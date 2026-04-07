БВФБ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ


10:13 08.04.2026

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с 10.04.2026 вносит изменения в Правила листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации участников рынка ценных бумаг (АУРЦБ), в Правила листинга ценных бумаг вносятся следующие изменения:

определена процедура допуска к торгам на Бирже эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь;

биржевые площадки дополнены площадкой «Финмаркет»;

для ценных бумаг, допускаемых к торгам на Бирже в соответствии с Соглашением о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах – членах Евразийского экономического союза, ратифицированным Законом Республики Беларусь от 11.07.2025 № 83-З «О ратификации Соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах - членах Евразийского экономического союза», исключено требование о необходимости передачи выпуска ценных бумаг эмитента-нерезидента на централизованный учет в депозитарную систему;

упрощена процедура допуска акций открытых акционерных обществ, включаемых в перечень внесписочных ценных бумаг, а также государственных облигаций и облигаций Национального банка Республики Беларусь, в связи с чем переработана глава 1 Правил и исключены главы 6 и 7 Правил;

актуализированы ссылки на нормативные правовые акты Республики Беларусь;

внесены изменения редакционного характера;

скорректированы ссылки на структурные элементы Правил и др.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3900
USD 2.9050 2.9170
RUB 3.7150 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 90.6000 91.2992
USD/RUB 78.0000 78.4991
подробнее
