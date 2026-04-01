Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 8 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА


16:53 07.04.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 8 апреля 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9193 белорусского рубля, 1 евро – 3.3755 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7366 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2710 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3800
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1610
EUR/RUB 90.6000 91.0000
USD/RUB 78.1000 78.4900
подробнее
