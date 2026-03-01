Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 30 МАРТА 2026 ГОДА


15:40 27.03.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 30 марта 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9535 белорусского рубля, 1 евро – 3.4021 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6674 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2991 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2026
валюта курс
EUR 3.4021
USD 2.9535
RUB 3.6674
Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4008 -0.0115
USD 2.9535 -0.0117
RUB 3.6674 +0.0173
Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4110 3.4100
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6530 3.6600
Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1525 1.1550
EUR/RUB 93.3000 93.3968
USD/RUB 80.7000 80.8900
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
