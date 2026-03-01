Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 25 МАРТА 2026 ГОДА


16:22 24.03.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 25 марта 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9519 белорусского рубля, 1 евро – 3.4231 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6507 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2876 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2026
валюта курс
EUR 3.4231
USD 2.9519
RUB 3.6507
Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4135 3.4225
USD 2.9465 2.9500
RUB 3.6475 3.6500
Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 93.6200 93.8900
USD/RUB 80.6500 80.8900
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
