Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 23 МАРТА 2026 ГОДА


16:02 20.03.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 23 марта 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0088 белорусского рубля, 1 евро – 3.4728 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6029 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.4028 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
валюта курс
EUR 3.4728
USD 3.0088
RUB 3.6029
Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4760 3.4850
USD 3.0110 3.0140
RUB 3.5950 3.5990
Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 96.5000 97.0000
USD/RUB 83.6000 83.7000
