Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 6 МАРТА 2026 ГОДА


14:24 05.03.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 6 марта 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9013 белорусского рубля, 1 евро – 3.3722 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7365 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2487 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
валюта курс
EUR 3.3722
USD 2.9013
RUB 3.7365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3898 +0.038
USD 2.9013 +0.0122
RUB 3.7365 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3810 3.3820
USD 2.8970 2.9045
RUB 3.7240 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 05.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1696
EUR/RUB 90.7000 91.0000
USD/RUB 77.7500 77.6000
подробнее
