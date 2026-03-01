ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
04.03.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Финансовые рынки РБ


МИНФИН РАЗМЕСТИТ НА БВФБ ВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ НА СУММУ $50 МЛН


13:55 04.03.2026

Министерство финансов в период с 5 марта по 7 сентября 2026 г. проведет размещение государственных облигаций, номинированных в долларах США, в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», в объёме на сумму 50,0 млн. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, размещение государственных облигаций осуществляется в форме открытой продажи без проведения аукциона. Данный процесс регулируется следующими реквизитами выпуска № 362: это долгосрочные ценные бумаги с номинальной стоимостью 1 000 долларов США и общим объемом выпуска 50 млн. долларов США. Погашение облигаций запланировано на 14 мая 2031 г.

Инвестиционная привлекательность выпуска обеспечивается выплатой постоянного процентного дохода по ставке 2,9% годовых. На протяжении всего срока обращения предусмотрено десять процентных периодов: выплаты начнутся 14 сентября 2026 г. и будут производиться дважды в год (в марте и сентябре), завершаясь финальным платежом в дату погашения — 14 мая 2031 г.

Непосредственно порядок проведения продажи определяет строгий временной регламент: сбор заявок осуществляется с 10:20 до 15:00, а их последующее удовлетворение — с 15:00 до 16:00. При этом сделки заключаются исходя из текущей стоимости облигации на день продажи, где минимальный лот составляет 1 единицу.

Завершающим этапом сделки является исполнение обязательств, которое производится в долларах США с математическим округлением сумм до двух знаков после запятой. Окончательные расчеты по приобретенным облигациям должны быть завершены до 15:00 рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2026
валюта курс
EUR 3.3538
USD 2.8891
RUB 3.7458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3518 -0.0106
USD 2.8891 -0.0005
RUB 3.7458 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3770
USD 2.8800 2.8920
RUB 3.7350 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 04.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 90.0000 90.5000
USD/RUB 77.0000 77.5000
подробнее
