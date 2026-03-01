Министерство финансов в период с 5 марта по 7 сентября 2026 г. проведет размещение государственных облигаций, номинированных в долларах США, в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», в объёме на сумму 50,0 млн. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, размещение государственных облигаций осуществляется в форме открытой продажи без проведения аукциона. Данный процесс регулируется следующими реквизитами выпуска № 362: это долгосрочные ценные бумаги с номинальной стоимостью 1 000 долларов США и общим объемом выпуска 50 млн. долларов США. Погашение облигаций запланировано на 14 мая 2031 г.

Инвестиционная привлекательность выпуска обеспечивается выплатой постоянного процентного дохода по ставке 2,9% годовых. На протяжении всего срока обращения предусмотрено десять процентных периодов: выплаты начнутся 14 сентября 2026 г. и будут производиться дважды в год (в марте и сентябре), завершаясь финальным платежом в дату погашения — 14 мая 2031 г.

Непосредственно порядок проведения продажи определяет строгий временной регламент: сбор заявок осуществляется с 10:20 до 15:00, а их последующее удовлетворение — с 15:00 до 16:00. При этом сделки заключаются исходя из текущей стоимости облигации на день продажи, где минимальный лот составляет 1 единицу.

Завершающим этапом сделки является исполнение обязательств, которое производится в долларах США с математическим округлением сумм до двух знаков после запятой. Окончательные расчеты по приобретенным облигациям должны быть завершены до 15:00 рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.