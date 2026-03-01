ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 4 МАРТА 2026 ГОДА


14:50 03.03.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 4 марта 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8896 белорусского рубля, 1 евро – 3.3532 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7438 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2057 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2026
валюта курс
EUR 3.3532
USD 2.8896
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3624 +0.0024
USD 2.8896 +0.0195
RUB 3.7438 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3660 3.3770
USD 2.8860 2.8900
RUB 3.7300 3.7380
подробнее

Конвертация в банках
на 03.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1685
EUR/RUB 90.1000 90.2900
USD/RUB 77.2000 77.2900
подробнее
