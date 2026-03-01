ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 3 МАРТА 2026 ГОДА


14:54 02.03.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 3 марта 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8701 белорусского рубля, 1 евро – 3.3675 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7503 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2051 белорусского рубля.
