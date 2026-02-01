ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 26 ФЕВРАЛЯ 2026 ГОДА


15:30 25.02.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 26 февраля 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8457 белорусского рубля, 1 евро – 3.3548 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7526 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1653 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3560 -0.0035
USD 2.8457 -0.003
RUB 3.7526 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3540 3.3550
USD 2.8400 2.8430
RUB 3.7400 3.7430
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1830
EUR/RUB 89.7000 89.7900
USD/RUB 75.9000 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте