Интерес к инвестициям в корпоративном секторе республики по итогам 2025 года заметно укрепился. Согласно актуальным данным Министерства финансов Беларуси, интенсивность торгов достигла показателя в 180 сделок ежедневно, что свидетельствует о высокой вовлеченности участников рынка в инвестиционные процессы.

На фоне роста числа операций существенно увеличились и финансовые обороты. Среднедневной объем торгов составил порядка 50 млн рублей, подтверждая статус ценных бумаг как востребованного инструмента для перераспределения капитала в экономике.

Для обеспечения безопасности и прозрачности подобных транзакций в стране сформирована строгая правовая база. Оказывать брокерские, депозитарные услуги или осуществлять доверительное управление вправе только юридические лица Республики Беларусь. Обязательным условием для их работы является наличие соответствующей лицензии, выданной Министерством финансов.