Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 23 ФЕВРАЛЯ 2026 ГОДА


15:50 20.02.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 23 февраля 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8518 белорусского рубля, 1 евро – 3.3555 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7309 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1357 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2026
валюта курс
EUR 3.3555
USD 2.8518
RUB 3.7309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3601 -0.0008
USD 2.8518 +0.0001
RUB 3.7309 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3560 3.3590
USD 2.8460 2.8500
RUB 3.7200 3.7225
подробнее

Конвертация в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1765 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.3000
USD/RUB 76.5000 76.6989
подробнее
