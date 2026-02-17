ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


МИНФИН ПРОВЕЛ АУКЦИОН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСОБЛИГАЦИЙ В ДОЛЛАРАХ США


11:33 18.02.2026

Министерством финансов 17 февраля 2026 г. проведен аукцион по размещению государственных облигаций, номинированных в долларах США, выпуска № 357.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, в ходе аукциона удовлетворены заявки юридических и физических лиц на общую сумму 20 046 000 долларов США.

Параметры нового выпуска, определенные Министерством финансов, предполагают объем в 50 000 000 долларов США при зафиксированной процентной ставке на уровне 2,9% годовых

Выпуск № 357 будет доразмещаться в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона с 23 февраля 2026 г.
