|17.02.2026
Финансовые рынки РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 18 ФЕВРАЛЯ 2026 ГОДА
14:21 17.02.2026
Национальный банк Республики Беларусь установил c 18 февраля 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8544 белорусского рубля, 1 евро – 3.3808 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7237 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1331 белорусского рубля.
