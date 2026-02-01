ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 9 ФЕВРАЛЯ 2026 ГОДА


17:24 06.02.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 9 февраля 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8683 белорусского рубля, 1 евро – 3.3822 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7319 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1407 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2026
валюта курс
EUR 3.3822
USD 2.8683
RUB 3.7319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3902 +0.0169
USD 2.8683 +0.0067
RUB 3.7319 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3855
USD 2.8650 2.8700
RUB 3.7220 3.7285
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1810
EUR/RUB 90.7000 90.8900
USD/RUB 76.9000 76.9900
подробнее
