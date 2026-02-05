Финансовые рынки РБ

АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЪЯВИЛА О ВСТУПЛЕНИИ НОВОГО ЧЛЕНА

11:01 06.02.2026 В Ассоциацию участников рынка ценных бумаг 03.02.2026 принят новый участник - ООО «Евроторг». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе АУРЦБ, компания принята в организацию на правах полноправного члена, что подтверждает её готовность к активному развитию в рамках профессионального сообщества.