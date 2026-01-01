|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Финансовые рынки РБ
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ В ЕВРО НА БВФБ
14:48 28.01.2026
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» изменяет порядок расчетов и предоставления обеспечения по сделкам в евро с 28 января 2026 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, получение предварительного обеспечения и проведение расчетов по итогам биржевых торгов в EUR будут осуществляться через корреспондентские счета банков, открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк».
Данное решение принято в связи с корректировкой тарифной политики ОАО «АСБ Беларусбанк» в части обслуживания операций в евро.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2026
Курсы в банках
на 28.01.2026
Конвертация в банках
на 28.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте