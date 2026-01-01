ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» изменяет порядок расчетов и предоставления обеспечения по сделкам в евро с 28 января 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, получение предварительного обеспечения и проведение расчетов по итогам биржевых торгов в EUR будут осуществляться через корреспондентские счета банков, открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Данное решение принято в связи с корректировкой тарифной политики ОАО «АСБ Беларусбанк» в части обслуживания операций в евро.