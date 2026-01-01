ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 29 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА


14:34 28.01.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 29 января 2026 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8508 белорусского рубля, 1 евро – 3.4172 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7412 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1016 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 29.01.2026
валюта курс
EUR 3.4172
USD 2.8508
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4050 -0
USD 2.8508 -0.0085
RUB 3.7412 +0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4105 3.4120
USD 2.8500 2.8580
RUB 3.7270 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1980
EUR/RUB 91.0000 91.6000
USD/RUB 76.2000 76.6000
подробнее
