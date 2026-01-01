ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 26 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА


14:42 23.01.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 26 января 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8440 белорусского рубля, 1 евро – 3.3380 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7411 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.0764 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
валюта курс
EUR 3.3380
USD 2.8440
RUB 3.7411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8440 -0.0031
RUB 3.7411 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.3390
USD 2.8440 2.8490
RUB 3.7320 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 89.1500 89.5000
USD/RUB 76.1000 76.2000
подробнее
