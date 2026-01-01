|О компании
|21.01.2026
Новости
Финансовые рынки РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 22 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА
16:16 21.01.2026
Национальный банк Республики Беларусь установил c 22 января 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8885 белорусского рубля, 1 евро – 3.3807 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7197 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1412 белорусского рубля.
