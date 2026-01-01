ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
14.01.2026   Twitter   
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 15 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА


15:55 14.01.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 15 января 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9136 белорусского рубля, 1 евро – 3.3950 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7103 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1810 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2026
валюта курс
EUR 3.3950
USD 2.9136
RUB 3.7103
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4058 +0.0008
USD 2.9136 -0.0028
RUB 3.7103 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4100
USD 2.9150 2.9290
RUB 3.6950 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1680
EUR/RUB 91.9000 92.4000
USD/RUB 78.8000 79.2000
подробнее
