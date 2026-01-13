ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 14 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА


14:52 13.01.2026

Национальный банк Республики Беларусь установил c 14 января 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9164 белорусского рубля, 1 евро – 3.4038 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7085 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1862 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2026
валюта курс
EUR 3.4038
USD 2.9164
RUB 3.7085
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4050 -0.05
USD 2.9164 -0.0128
RUB 3.7085 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4020 3.4090
USD 2.9170 2.9220
RUB 3.6990 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1680
EUR/RUB 92.0000 92.0900
USD/RUB 78.8500 78.9800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте