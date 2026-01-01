Объем эмиссии акций и облигаций в Беларуси заметно вырос в 2025 году.

Как сообщает Telegram-канал Минфина, объем эмиссии акций увеличился до 53,1 млрд. руб. (прирост на 5,1% по сравнению с 2024 годом). Объем эмиссии облигаций - до 32,3 млрд. руб. (прирост в сравнении с 2024 годом на 4,5%).

Новые инструменты, такие как депозитарные и биржевые облигации, набирают популярность. Объем эмиссии депозитарных облигаций превысил отметку в 1 млрд. руб. Объем эмиссии биржевых облигаций продемонстрировал прирост в 13,5% по итогам года.

Белорусский рынок ценных бумаг продемонстрировал уверенный рост