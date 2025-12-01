ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


БЕЛАРУСЬ ВЫПЛАТИЛА ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ЕВРОБОНДАМ


15:00 30.12.2025

29 декабря 2025 г. состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 12,2 млн. долларов в эквиваленте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. №212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств» средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк». При этом 0,4 млн. долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8960 2.9050
RUB 3.6450 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 92.2000 92.9500
USD/RUB 78.8000 79.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line