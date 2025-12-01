Финансовые рынки РБ

БЕЛАРУСЬ ВЫПЛАТИЛА ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ЕВРОБОНДАМ

15:00 30.12.2025 29 декабря 2025 г. состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 12,2 млн. долларов в эквиваленте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. №212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств» средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк». При этом 0,4 млн. долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций.