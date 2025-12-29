|О компании
|30.12.2025
МИНФИН ПРОВЕЛ ЗАМЕНУ ЕВРОБОНДОВ НА ГОСОБЛИГАЦИИ БЕЛАРУСИ
09:38 30.12.2025
Министерством финансов Республики Беларусь 29 декабря 2025 г. проведена замена еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 29 июня 2027 г. (Беларусь-2027, XS1634369224 / US07737JAA16) на государственные облигации Республики Беларусь выпуска № 355 (ISIN BYM000003053) в объеме 9,4 млн. долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, гособлигации выпуска №355 переведены в учетную инфраструктуру Национального расчетного депозитария (Российская Федерация) для зачисления на счета держателей еврооблигаций Беларусь-2027.
Замена произведена 194 держателям, прошедшим верификацию в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь).
В рамках замены выплачивается ранее аккумулированный по еврооблигациям Республики Беларусь процентный доход с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.
