Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 30 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА


15:36 29.12.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 30 декабря 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8925 белорусского рубля, 1 евро – 3.4059 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7248 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1168 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2025
валюта курс
EUR 3.4059
USD 2.8925
RUB 3.7248
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.8925 -0.0201
RUB 3.7248 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3930 3.3990
USD 2.8910 2.9030
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1735
EUR/RUB 91.8000 92.5500
USD/RUB 78.4500 79.0000
подробнее
