Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 29 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА


15:53 24.12.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 29 декабря 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9126 белорусского рубля, 1 евро – 3.4369 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7173 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1475 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2025
валюта курс
EUR 3.4369
USD 2.9126
RUB 3.7173
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9126 -0.0001
RUB 3.7173 +0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4060 3.4120
USD 2.9050 2.9080
RUB 3.6800 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 24.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1750
EUR/RUB 92.2000 92.5000
USD/RUB 78.5500 78.9500
подробнее
