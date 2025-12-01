|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Финансовые рынки РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 22 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
15:28 20.12.2025
Национальный банк Республики Беларусь установил c 22 декабря 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9419 белорусского рубля, 1 евро – 3.4448 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6632 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1688 белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
Курсы в банках
на 20.12.2025
Конвертация в банках
на 20.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте