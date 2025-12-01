|О компании
|20.12.2025
Финансовые рынки РБ
БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА УТОЧНИЛА ГРАФИК ВАЛЮТНЫХ ТОРГОВ НА КОНЕЦ ДЕКАБРЯ
13:46 20.12.2025
Торги иностранными валютами 31 декабря 2025 года в Беларуси проводиться не будут. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской валютно-фондовой биржи
«ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» информирует, что в целях завершения в текущем году расчетов по операциям покупки-продажи иностранной валюты на биржевых торгах 30 декабря 2025 г., с учетом нерабочих дней в странах местонахождения банков-корреспондентов, торги иностранными валютами 31 декабря 2025 года проводиться не будут», - говорится в сообщении БВФБ.
