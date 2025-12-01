Торги иностранными валютами 31 декабря 2025 года в Беларуси проводиться не будут. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской валютно-фондовой биржи

«ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» информирует, что в целях завершения в текущем году расчетов по операциям покупки-продажи иностранной валюты на биржевых торгах 30 декабря 2025 г., с учетом нерабочих дней в странах местонахождения банков-корреспондентов, торги иностранными валютами 31 декабря 2025 года проводиться не будут», - говорится в сообщении БВФБ.