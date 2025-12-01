ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 16 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА


15:00 15.12.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 16 декабря 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9336 белорусского рубля, 1 евро – 3.4450 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7039 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1635 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2025
валюта курс
EUR 3.4450
USD 2.9336
RUB 3.7039
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9336 -0.0147
RUB 3.7039 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4410 3.4460
USD 2.9310 2.9350
RUB 3.6980 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 15.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1735 1.1755
EUR/RUB 93.3000 93.4000
USD/RUB 79.4000 79.4500
подробнее
