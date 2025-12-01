|О компании
|11.12.2025
|
|
Финансовые рынки РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 11 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА
15:48 11.12.2025
Национальный банк Республики Беларусь установил c 11 декабря 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9341 белорусского рубля, 1 евро – 3.4335 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7203 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1568 белорусского рубля.
|
