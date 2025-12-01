ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 11 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА


14:57 10.12.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 11 декабря 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9015 белорусского рубля, 1 евро – 3.3768 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7524 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1056 белорусского рубля.
